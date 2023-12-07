HAİN PUSUDA İSMİ GEÇEN ÖNAL YAKALANDI… “Falyalı Suikastı” adıyla tarihe kara bir leke olarak geçen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın haince katledildiği organiz suikastın 8 Şubat 2022’de gerçekleşmesinin ardından Falyalı’ya yakın isim olarak bilinen ve organize suç çetesi SöylemezLer Çetesi ile işbirliği yapan ve 22 aydır firari olan Cemil Önal yakalandı.

TÜRKİYE’DE DAVA DEVAM EDİYOR… Organize suikastla ilgili Türkiye’de İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları devam eden, aralarında Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’inde bulunduğu, Cengiz Şener, Abdürrahim Çelik ve Ender Yıldız’a Cemil Önal’da eklenecek. Yargı süreci hem KKTC’de hem Türkiye’de devam ederken, suikastla ilgili olarak kırmızı bültenle aranan kilit isim Cemil Önal, Hollanda’nın Zoetermeer kentinde düzenlenen operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı.

İŞTE O BELGENİN AYRINTILARI… Önal’ın kıskıvrak yakalanması resmi belgelere de yansıdı. Hollanda Uluslararası Suçlular Ceza Mahkemesi’ne yansıyan resmi belgeye Gündem Kıbrıs ulaştı. Ulusal Biriminin farklı bir polis biriminden zanlı ile ilgili olarak Zoetermeer’e yerleşmeye çalıştığına dair bir ihbar alındığı belirtildi. Bunun üzerine yürütülen soruşturmada zanlının kentte yaşadığı tespit edildi. Zanlı pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yapılan baskınla yakalandı. Kırmızı Bültenle aranan ve kıskıvrak yakalanan suikast zanlısı Cemil Önal, Den Haag mahkemesinde hâkim karşısına çıkartılarak tutuklandı. Türkiye ve Hollanda makamları arasında yapılan resmi yazışmada suikast zanlısı Cemil Önal’ın Türkiye’ye iade edileceği belirtildi.

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER