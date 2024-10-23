Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu.

Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıda yaşamını yitiren Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada saldırganların Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı katledip, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

TUSAŞ SALDIRGANLARI, İLÇE MERKEZİNE DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN EL ELE GELMİŞ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) saldırı gerçekleştiren biri erkek biri kadın 2 kişi, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a ait yerleşkeye saldırı öncesi 2 saldırganın Kahramankazan’daki görüntülerine İHA ulaştı.

2 saldırganın dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.