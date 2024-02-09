Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlıyla ilgili olguları polis memuru Celal Durukan aktardı.

Polis, 30 Ocak 2024 tarihinde zanlının ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün 12.30- 13.35 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Kızılbaş’ta bulunan Yonca Sokak’ta zanlıya ait evde arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan aramada tuvaletteki çöp kutusunda yarım kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 29 Ocak’ta Güney Kıbrıs’ta irtibat kurduğu bir şahıstan 110 bin TL’ye aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının askıda benzer meseleden dolayı davası olduğunu, ele geçirilen miktarın yüksek olmasından dolayı hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu, bu nedenle yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 90 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.