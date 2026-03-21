Partiden yapılan açıklamada, söz konusu örgüt başkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen üyelerin başvurularını, bağlı bulundukları ilçe başkanlıklarına veya Parti Genel Merkezi’ne yapmaları gerektiği belirtildi. Başvuruların, seçim tarihinden en geç 48 saat önce tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Seçim yapılacak köy ve mahalleler ise şu şekilde sıralandı:

• Mağusa İlçesi Ergenekon Köy Örgütü

• İskele İlçesi Adaçay Köy Örgütü

• Mağusa İlçesi Alaniçi Köy Örgütü

• Lefkoşa İlçesi Hamitköy Örgütü

• İskele İlçesi Dipkarpaz Polat Paşa Mahallesi Örgütü

• Girne İlçesi Dikmen Örgütü

• İskele İlçesi Dipkarpaz Sancar Paşa Mahallesi Örgütü

• İskele İlçesi Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi Örgütü

• Mağusa İlçesi Sakarya Mahallesi Örgütü

UBP yetkilileri, seçim sürecinin parti tüzüğü çerçevesinde ve demokratik usullere uygun şekilde yürütüleceğini ifade etti.