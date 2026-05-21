Polisten verilen bilgiye göre, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında M.A.M.A. (E-26)’nın kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, toplam 805 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan aynı gün saat 12.00 sıralarında İskele’de N.B. (E-26)’ye ait çantada polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Uyuşturucu madde emare olarak alınırken, zanlı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.