-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

Gündem Kıbrıs'ta Bahar Sancar'a konuşan Küçük, kurultay tarihi ile Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi arasında ciddi bir bağ kurduğunu belirterek, "unutmamak gerekir, zor ve tarihi bir seçim olacak. Kurultaydan çıkıp, Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanacaksınız. Örgütleriniz yeniden kurulacak, parti içi çalışmalar yapılacak ardından parti olarak ülkenin başını seçmek üzere Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceksiniz. O yüzden hem kurultay hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi bir biri ile ilintilidir" şeklinde konuştu.

"Kurultaydan güçlü çıkmayan bir parti nasıl seçime girer?"

"UBP Kurultaydan nasıl güçlü çıkabilir?" buna soruya odaklanılması gerektiğini söyleyen Küçük, 'kurultaydan güçlü çıkmayan bir parti seçimlere nasıl hazırlanır? diye sorarak, bütçe görüşmelerinin ardından siyasi anlamda önemli gelişmeler beklediğini kaydetti.

Küçük: 'UBP Tatar'ı destekleyecek' diye bir karar yok

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 'aday olacağım' açıklaması da sorulan Hasan Küçük, Ulusal Birlik Partisi'nde yeni aday çıkacak mı yoksa Ersin Tatar'mı destekelenecek buna dair bir karar bulunmadığını kaydetti.