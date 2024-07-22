Dr. Karavelioğlu Genel Başkanlık başvurusu sırasında yaptığı açıklamada “Siyasete bizler ve çocuklarımız için girdim. Bizler iyi insanlarız ve iyi yönetilmeyi hak ediyoruz.

Şu anda iyi yönetildiğimizi kimse iddia edemez. Çocuklarımızı ülkemizde tutundurabilmek ve dışarı gidenleri geri getirebilmek için kendi ekonomi politikamızı oluşturup planlı bir şekilde uygulayarak ülkemizi tekrar cazibe merkezi haline getireceğiz. Planlı bir programla 10 yılda GSMH iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Partide üye listeleri ile ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Dr. Karavelioğlu “Örgüt başkanlarımız kendi bilgileri dışında yazılan üyeler nedeni ile rahatsızlar. Bu konuyu Şubat ayından buyana dile getiriyorum. Mahalle ve Köy örgüt seçimlerinin başlaması ile birlikte bu rahatsızlık ve sıkıntılar ön plana çıkmaya başladı ve başlayacak “dedi.

Dr. Karavelioğlu Genel Başkan seçilmesi durumunda üye yazımının örgütlerden başlayacağını ve Örgüt başkanlarının kaybolan otoritelerinin tekrar tesis edilmesi için çalışacağını belirtti.

Dr. Karavelioğlu, ‘temiz siyaset’ diyerek yola çıktığını belirterek, temiz siyasetin finansmanının şeffaf olması gerektiğini, bu amaçla Lefkoşa Kaymakamlığından izin alarak Albank’ta TL ve GBP hesap açtığını ve tüm kampanya giderlerinin oradan fatura karşılığı yapılacağını kalan miktarın da kampanya bitiminde SOS Çocuk köyüne bir çekle bağışlanacağını vurguladı.

UBP Genel Başkanlığı’na adaylığına başvuran ilk isim olan Dr. Karavelioğlu, “Partimiz iyi yönetilmiyor UBP tabanının, Partimizi ikinci sıraya düşüren bir genel başkanla yola devam edeceklerine inanmıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.