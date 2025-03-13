Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) eski genel başkanlarından ve eski başbakanlarından Hüseyin Özgürgün’ün siyasete dönüşüyle ilgili parti tabanında hareketlilik yaşanıyor. İstanbul’da yaşamını sürdüren Özgürgün’ün adaya geri dönmesi için UBP tabanından ve ilçe teşkilatlarından çağrılar yükselirken, gelişmeler partide heyecan yarattı.

Özgürgün’e yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, “Özgürgün’ün adaya geri dönmesi her an gündeme gelebilir.” Bu olasılık, UBP içinde yeni bir siyasi denklemin oluşabileceği yönündeki değerlendirmeleri de beraberinde getiriyor.

Son olarak, UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, parti içinde ve belirli siyasi çevrelerde dikkat çekti. Özgey’in “Özlemiştik, hayırlısı…” ifadeleriyle yaptığı paylaşım, UBP tabanında hareketliliğin arttığını gözler önüne sererken, Özgürgün’ün dönüş ihtimalinin parti içi dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Öte yandan, Ekim 2025’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Özgürgün’ün adaya dönüşünün gündeme gelmesi manidar olarak yorumlandı. Siyasi kulislerde, bu gelişmenin UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki stratejileri açısından önemli bir işaret olabileceği konuşuluyor.

Özgürgün’ün dönüşüne ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, gelişmeler UBP içinde yeni bir sürecin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası