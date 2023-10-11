11 Ekim 1975 Yılı’nda kurulan KKTC’nin en büyük siyasi oluşumu Ulusal Birlik Partisi (UBP) 48. kuruluş yıl dönümünde “BİRLİK İÇİNDE GÜÇLÜ BİÇİMDE 48 YIL” sloganıyla anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, parti üst yönetimi ve partiye gönül vermiş kalabalıkla Ulu Önder Atatürk’ün Anıtı’na çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Üstel ve beraberindeki heyet, ziyaretlerini, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr Küçük, Anıttepe’deki Anıt Mezarı ile sürdürdü.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet kuruluş yıl dönümü ziyaretleri kapsamında son olarak KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın mezarına da çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.