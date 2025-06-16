Yeni Azerbaycan Partisi’nin davetlisi olarak 13 farklı ülkeden siyasi parti yöneticilerinin katıldığı konferansta UBP’yi Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel ile Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu temsil etti.

Azerbaycan, Türkiye, KKTC, Ukrayna, Bulgaristan , Türkmenistan, Kırgızistan , Özbekistan , Kazakistan, Tacikistan, Sırbistan, Belarus ve Çin’den gelen siyasal partilerin başkanları, genel başkan yardımcıları ve genel sekreterleri ile birlikte Şuşa’da önemli bir temsiliyet gerçekleştirildi

“ Yeni Dünya Düzeni ve Küresel Güçlükler” başlıklı konferansın açılışında konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, önemli mesajlar verdi.

KKTC ‘nin Türk devletlerinin artık ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’in KKTC’yi tanıyın çağrılarını hatırlatarak, KKTC’yi tanıma çağrısı yaptı.

Başbakan Üstel, “Bu noktada çağrımız tüm Türk dünyasınadır. Biz bir arada olursak, kimse bize boyun eğdiremez. Bir arada durun ve KKTC’ye sahip çıkın, KKTC’yi tanıyın. Çünkü KKTC’nin tanınması yalnızca diplomatik bir mesele değildir. Bu, tarihi bir adaletin yerine gelmesidir. Bu, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme hakkına sahip çıkmasıdır. Bu, Türk dünyasının tarihi bir sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

Üstel ayrıca , içinde bulunduğumuz savaş süreçlerinin son bulmasını temenni ederek, dünyada barış ve huzur diledi.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu da, UBP’nin Şuşa temasları ile ilgili olarak “UBP, devletimizi uluslararası alanda daha görünür kılmak için Genel Başkanımız ve Başbakanımızla birlikte tüm fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bir Millet Üç Devlet söylemindeki devlet sayısını artırmak için lobi çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi