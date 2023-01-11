Ulusal Birlik Partisi (UBP) bugün hem grup hem Parti Meclisi hem de MYK toplantısını gerçekleştirdi.

Parti grubu toplantısında, Cumhuriyet Meclisi'nde görüşülmeye devam eden ve aynı zamanda gündemde olan yasalar değerlendirildi. Parti Meclisi toplantısında yerel seçim sonuçların değerlendirildi ve parti tüzüğünde, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda yapılması planlanan değişiklik görüşüldü.

Öte yandan MYK toplantısında da yerel seçim sonuçları ve hükümet çalışmaları ele alındı.

Her üç toplantıda da Başbakan’a tam destek kararı çıkarken, ayrıca söz konusu değişiklikler ile ilgili tam yetki verildi.