Ülkede dün farklı bölgelerinde meydana gelen üç ayrı yangında maddi hasar oluştu. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamalara göre, yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmalar devam ediyor.

İlk yangın, saat 11.30 sıralarında Güzelyurt’taki Derevasyon Bölgesi’nde meydana geldi. Bir narenciye bahçesinde, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımların kuru otlara sıçramasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 30 metre uzunluğunda damlama lastiği, 10 bağ fidanı, bir zeytin ağacı ve kuru otlar zarar gördü.

Aynı gün saat 15.30’da Haspolat’ta meydana gelen ikinci yangında ise Serdar Sancaktar’ın kullanımındaki dozer aracın motor bölümünde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alevlenme yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümündeki çeşitli parçalar, arka kabinin plastik kapağı, fren lambası ve geri görüş kamera sistemi zarar gördü.

Günün son yangını saat 20.30 sıralarında Akdoğan’da, Zübeyde Hanım Sokak’ta faaliyet gösteren bir mobilya mağazasının yanındaki arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, işyerinin arka kısmındaki ambara sıçradı. Yangında 20 adet döşeme süngeri, bir manikür-pedikür makinesi, bir set koltuk takımı ve bir su motoru yanarak kullanılamaz hale geldi.

Her üç yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.