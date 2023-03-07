Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, 7-13 Mart tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı zamanla çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu, yarın ve Perşembe günleri, bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, sonraki günlerde ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.