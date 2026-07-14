Polis memuru Hasan Kabadayılar, mahkemede verdiği ifadede, 14 Temmuz 2026 saat 02.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube'ye gelen zanlılara yapılan muhaceret kontrolünde, M.A.S.S.A.'nın 18 Aralık 2025 tarihinden itibaren 208 gündür, A.M.H.A.'nın 7 Aralık 2024 tarihinden itibaren 584 gündür, W.F.M.A.'nın ise 5 Kasım 2024 tarihinden itibaren 616 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını belirterek, KKTC'de hangi amaçla bulunduklarının ve ülkede kaldıkları süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını ifade etti.

Ayrıca zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatılması amacıyla ilgili dairelerle yazışmalar yapılması gerektiğini kaydeden polis, soruşturmanın selameti açısından 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek zanlıların soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.