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Ara seçimde UBP’nin yenilgisinin ardından artan kabine değişikliği iddiaları, Başbakan Üstel’in dün yurtdışından dönmesiyle birlikte bu hafta değişiklik beklentilerini yükseltti…



BU HAFTA HAREKETLİ OLACAK…

Bir süredir UBP tabanında bazı bakanlıklarla ilgili rahatsızlıkların UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel’e iletilmesinin ardından 25 Haziran Ara seçimlerinde UBP’nin mağlubiyeti kabine değişikliği iddialarını kulislerde güçlendirdi. Başbakan Üstel ve ortakları Ankara ziyaretlerinin ardından yurda döndü. Üstel’in bu hafta kabinesinde değişiklik yapması beklenirken, 3 mi yoksa 5 bakanlıkta mı değişiklik yapacağı merak konusu oldu.



TAÇOY İSTİFA MI EDECEK?...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un geçtiğimiz hafta manşetlere yansıyan istifa iddialarının üzerine, katıldığı televizyon programında konuyla ilgili olarak, “Görevimin başındayım” yanıtı vermesi, milletvekilliği mi yoksa bakanlık mı sorusunu cevapsız bıraktı. Kulislerde konuşulan kabine değişikliği iddialarında adı geçen Taçoy’un Kurban Bayramı ziyaretlerinin sosyal medyaya yansıması ise “Kurultay hazırlığı” olarak yorumlanmıştı.



YASEMİN ÖZTÜRK’TEN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA…

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, başkanı olduğu Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, katıldığı televizyon programında ise yabancılara konut satışının artırılması için İçişleri Bakanlığından komiteye bir yasa önerisi geldiğini, ancak yabancılara konut satışının tehlikeli bir boyuta ulaştığını düşündüğü için söz konusu öneriyi komiteden geçirmediğini söyledi. “Bir komisyonculuk mu var?” sorusu üzerine ise Öztürk, yabancılara konut satışı konusunda farklı formüller bulunabileceğine dikkat çekti.



KİM GİDECEK, KİM KALACAK?...

Uzun süredir konuşulan kabine değişikliği iddialarına göre, değişiklik yapılması beklenen bakanlıklar arasında, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bulunuyor. Bazı görüşlere göre ise Üstel’in Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yerine Sağlık Bakanlığı’nda bir değişikliğe gidebileceği iddia ediliyor.