Yakın Doğu Oluşumu’nun “Üç Hastane, Tüm Ülke: Haydi Çocuklar Ücretsiz Sünnete” sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi yoğun bir ilgi ile karşılandı. Asgari ücretli ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen sosyal sorumluluk projesine 15 günlükten 10 yaşına kadar 500 çocuk başvurdu. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde hafta sonu büyük bir şölen havasında başlayan sünnetlerin ilk iki gününde 79 çocuk sünnet edildi. Yakın Doğu Oluşumu’nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz gerçekleştirilen sünnetler, yarı yıl tatili boyunca 1-10 Şubat tarihleri arasında devam edecek.

Hijyenik koşullarda ve uzman sağlık ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirilen sünnet işlemleri, çocukların sağlığını ve konforunu ön planda tutarak yapılıyor. Operasyonlar, modern tıbbi yöntemler ve steril koşullarda uzman cerrahlar ve sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmeye devam edecek. Çocukların psikolojik olarak en az seviyede etkilenmesi için operasyon öncesinde aileler bilgilendirilirken süreç boyunca çocukların rahat hissetmeleri sağlanıyor.

Sağlıkçı ordusu iş başında!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde devam eden sünnet operasyonlarını; sosyal sorumluluk projesine gönüllü olarak destek veren üroloji uzmanları Dr. Eralp Kubilay, Op. Dr. Özgür Çetiner, Doç. Dr. Ahmet Bindayı, Op. Dr. Erol Uçaner, Dr. Necmi Bayraktar, Prof. Dr. Ali Ulvi Önder, Dr. Mehmet Selhanoğlu, Prof. Dr. Çetin Volkan Öztekin, Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve Op. Dr. Mehmet Tuzlalı ile çocuk cerrahisi uzmanları Dr. Emil Mammadov ve Dr. Gönül Küçük gerçekleştiriyor.

Üç hastanede yürütülen sünnet işlemlerinde anestezi uzmanları Dr. Selmin Beşbaş, Dr. Feyza Yaycı, Dr. Onur Çeliksoy, Dr. Yeşim Taşeli, Dr. Arda Yaman, Dr. Meltem Tabuk, Dr. Selda Özden, Dr. Bülent Barış Güven ve Dr. Serkan Suakıtıcı da ekipleri ile birlikte yer alıyor. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin ameliyathane ve acil servis ekiplerinde yer alan pek çok sağlık profesyoneli de büyük bir özveri ile sünnetlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için emek veriyor.

Hafta sonu boyunca süren operasyonları yakından takip eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müjdat Salih Balkan, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Naili Bulakbaşı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz da sünnet olan çocuklara “Cesaret Belgesi” takdim etti. Aileler ise böyle bir sosyal sorumluluk projesinin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve Yakın Doğu Oluşumu’na teşekkür etti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Projeyi açıkladığımız ilk saatlerden itibaren aldığımız yoğun talep, ne kadar doğru bir adım attığımızı gösterdi.”

Ülke insanının kaliteli sağlık hizmetlerine erişiminin en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projesi ile ailelerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve sağlık sistemi üzerindeki önemli bir yükü hafifletmeyi amaçladık. Projeyi açıkladığımız ilk saatlerden itibaren aldığımız yoğun taleple 500 çocuğumuzun başvurması ve ailelerin gösterdiği yoğun ilgi ne kadar doğru bir adım attığımızı gösterdi” ifadesini kullandı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Çocuklarımızın hijyenik koşullarda, uzman sağlık ekipleri tarafından güvenli bir şekilde sünnet olmalarını sağlamak, bizim için büyük bir sorumluluk. Sağlık alanındaki sosyal sorumluluk projelerimize devam edecek, toplumumuzun her kesimine dokunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Projeye destek veren tüm doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projesine Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki hekimlerimizin yanı sıra ülkemizdeki pek çok hekim de koşulsuz destek verdi. Çocuklarımızın sağlığı ve ailelerimizin mutluluğu için emek veren tüm sağlık profesyonellerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Onların özverili çabaları sayesinde, bu projeyi başarıyla hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.