Taşkent bölgesinde meydana gelen olayda, bugün bir şahıs yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek, uçurumdan düştü.

Olay yerine gelen ekipler sayesinde kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şahsın durumunun iyi olduğunu aktardı.

Basat’ın açıklaması şöyle:

"Bugün de bir insan kurtardık. İtfaiye'nin 1190 Yaban Hayat Destek Hattı'na ulaşarak Taşkent bölgesinde bir kişinin kayarak uçurumdan düştüğü haberi üzerine derhal arama çalışmalarını başlatan ekiplerimiz kısa sürede söz konusu kazazedeye ulaştı ve bir taraftan durumu hakkında gerekli bilgileri yetkililere iletirken diğer yandan da sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yanında bekledi.

Uçurumdan yaklaşık 30 metre aşağıya düşen kişi kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile beraber sedye ile ambulansa taşındı.

Öğrendiğimiz kadarı ile çok ciddi bir yaralanma olmaması büyük şans ve sevindirici.

Lefkoşa itfaiye ekibinin pratik düşünerek bize ulaşması 5-10 dakika için bile olsa kazazedenin yanına varmamızı ve onunla konuşarak bir nebze olsun onu rahatlatmamızı ve sağlık ekipleri gelene kadar bilincini açık tutmamıza imkan sağladı. Ardından sağlık ekipleri, itfaiye ve polis kısa sürede olay yerine gelip gerekli müdahaleleri yaptılar, kendilerine teşekkür ediyoruz.

Bu zamanlarda yerler, özellikle yeşil otların üzeri çok kaygan olabiliyor. Doğaya çıkılacağı zaman doğru ayakkabı seçimi ve basılan yerlere çok dikkat edilmesi şart. Lütfen gerekli önlemleri alalım ve çok dikkatli olalım."