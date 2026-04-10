Guardian’ın haberine göre Kibale Parkı’nda yaşayan dünyanın en büyük yabani şempanze grubu Ngogoların parçalanarak yıllarca süren bir çatışmaya girdiği belgelendi.

Science dergisinde yayınlanan çalışma şempanzelerin birbirine düşman olmasını insanlık durumuna en yakın durum olarak nitelendiriyor. 1995’ten 2015’e kadar sosyal açıdan birleşik olan Ngogo şempanzelerinin zamanla iki gruba ayrıldığı belirlendi.

‘Batı’ ve ‘merkez’ olarak adlandırılan iki grup arasındaki gerginlik 2018 itibarıyla kalıcı olarak ‘iç savaş’a dönüştü.

TRT Haber’in aktardığına göre batı grubundan şempanzeler yedi yılda merkeze 24 organize saldırı düzenledi. Çatışmalarda en az yedi yetişkin erkek ve 17 yavru şempanze öldürüldü.

Liderlik yüzünden bölünmüşler

Primatolog Aaron Sandel’e göre 2015’te grubun alfa erkeğinin statü kaybetmesi ve yerine yeni bir liderin geçmesi, topluluk içindeki kutuplaşmayı artırdı.

Topluluk içindeki farklı mahalleleri birbirine bağlayan yaşlı ve etkili şempanzelerin ölümü de sosyal bağları zayıflatmış.

2017’deki bir salgın da şempanzeleri fiziksel ve sosyal olarak daha da kırılgan hale getirmiş.