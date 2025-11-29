Girne Turizm Limanı’nda Uyuşturucu ile Yakalandı

28 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30 sıralarında KKTC’ye giriş yapan M.K. (E-53), narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine kontrol edildi. Şüphelinin tasarrufunda bulunan yaklaşık 0.5 gram kokain türü uyuşturucuyu yere atmaya çalıştığı esnada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

İskele’de Denetimde Duraklatıldı: Araçtan Metamfetamin Çıktı

Aynı gün saat 23.15 sıralarında İskele – Boğaz mevkiinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimi sırasında şüpheli hareketlerde bulunan L.N.S. (E-47)'nin kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan bir adet cam pipo bulundu. Zanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Ortaköy’de Park Halindeki Araçta Yakalandı

28 Kasım 2025 saat 22.30’da Ortaköy’de devriye gezen Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, park halindeki araçta şüpheli görülen W.S.W.A.S. (E-21)'yi kontrol etti. Şahıs üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare alındı. Şüpheli tutuklandı.

Küçük Kaymaklı’da Şüpheli Paketi Almaya Gelen 4 Kişi Suçüstü

29 Kasım 2025 saat 01.15 sıralarında Küçük Kaymaklı’da devriye görevindeki ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bir sokağa bırakılan şüpheli paketi almaya gelen Ş.E.K. (K-20), M.F.K. (E-19), E.K. (E-23) ve G.Y. (K-20)’yi suçüstü yakaladı. Pakette yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Dört kişi tutuklandı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.