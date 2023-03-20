Benzinciler Birliği'nden konuyla ilgili açıklama şöyle:

1. Yeni petrol istasyon u izinleri için E.ENERJİ BAKANLIĞI BÜNYESİNDE kriterler olmalı. Seçim yasakalrı içerisinde değiştirilen tüzükle Trafik Kurallarına göre verilmemeli. Elektrikli araç dönüşümü de değerlendirilmeli.

2. Akaryakıt sektöründe Monopol konumundaki Dağıtım şirketleri sürekli benzincilerin ticari koşullarını kötüleştiriyor. Ürün fiyatının ve kar marjlarının devlet tarafından belirlendiği sektörde Ticari Koşulları Ekonomi ve enerji bakanlığı denetlemeli. Değişen ticari koşullar var ise kar marjları buna göre ayarlanmalı.

Akarakıt sektörü benzincilşer isyanda. Bir sonraki adım eylem....