"Koca Geçitkale'nin tabelası bile yok"

"Koca Geçitkale'nin tabelası bile yok"

Adahan, “Yetkililerin bizimle oturup bir protokolle ‘kendi üretimimizi gerek devlet hastanelerinde, gerekse serbest pazarda bulunduralım’ deyip bu sorunu bitirmeleri lazımdır” ifadelerine yer verdi.

Adahan, “Sağlığın sorumluluğunu alan doktor, eczacı, ilaç, yani ilaç endüstrisinin üçünün ipini tek elinde tutup kontrol eden, yönlendirebilen makamların ilaç üretimi konusunda bizleri görmesi lazım” dedi.

KKTC’nin tek ilaç üretim merkezi Pharma Mondial İlaç Fabrikası İmtiyaz Sahibi Feridun Adahan, ilaç üretimi konusunda bir sıkıntılarının olmadığını dile getirerek, 100’e yakın ilaç ürettiklerini söyledi.

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