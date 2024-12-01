Lefkoşa Türk Belediyesi binası önünde düzenlenen ödül töreninde 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 Yaş ve 60+ olmak üzere 6 farklı yaş kategorisi ile genel klasmanda olmak üzere 72 koşuya kupa ve nakit ödüller verildi. Ülker Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl ayrıca 10 Km’de yarışan Dimitri ZİUZİN’e centilmenlik ödülü verildi.

10 ve 21 km koşularında dereceye girenlere ödülleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Spor Kulübü As Başkanı Akın Aktunç, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı aynı zamanda Çocuk Onkoloji Servisi Bölüm Doktoru Dr Ayşe Sayılı Erenel tarafından takdim edildi.

10 KM ERKEKLER - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1) Enis ALÇICI – 00:34:42

2) Rukhfat GULMURADOVA - 00:35:27

3) Ömer FARUK KICIM – 00:35:34

10 KM KADINLAR - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1) Alena EFREMOVA - 00:40:54

2) Suna EVRAN ELMAS – 00:41:48

3) Anastasiia LAVRENTEVA – 00:43:29



10 Km Kadınlar - 18-29 Yaş

1) Esra KAYA – 00:46:00

2) Ela TÜTENGİL – 00:56:40

3) Alice GOTHBERG – 00:57:55

10 Km Kadınlar - 30-39 Yaş

1) Özgül AYDIN – 00:44:19

2) Melda ÜNAL – 00:45:39

3) Akile ZORBA – 00:49:21

10 Km Kadınlar - 40-49 Yaş

1) Feyza ERKAL – 00:45:31

2) Esra TOPUZ – 00:50:25

3) Resmiye ALPAR ATUN – 00:51:20

10 Km Kadınlar 50-54 Yaş

1) Nazan SAYIL – 00:56:18

2) Munise KEŞANLI – 01:05:02

10 Km Kadınlar 55-59 Yaş

1) Jane MARGARETBARKER – 00:44:29

2) Fiona Margaret WEAVERS – 01:03:58

10 Km - Kadınlar 60+

1) Brıgıtte MARSTON – 01:02:45

2) Fatma Nevgül RAMİZ – 01:27:26

3) Figen ULUSAN – 01:31:28

10 Km Erkekler - 18-29 Yaş

1) Ahmet Emir SAYGILI - 00:36:37

2) Ayer ALÇICI – 00:38:11

3) Abdul Aziz İNYANDA AZİZ – 00:38:55

10 Km Erkekler - 30-39 Yaş

1) Cihan MENEKŞELİ – 00:36:22

2) Oleg Lİ – 00:36:46

3) Erim DEBRELİ – 00:38:46

10 Km Erkekler - 40-49 Yaş

1) Ersoy ÇETİNKAYA – 00:38:58

2) Ali KORKMAZ – 00:39:23

3) Selim GÜRDÜ – 00:41:15

10 Km Erkekler - 50 - 54 Yaş

1) Şevki AHCIHOCA – 00:42:30

2) Hasan Şansal GENÇAY – 00:44:34

3) Şükrü GÜNSOY – 00:49:07

10 Km Erkekler – 55-59 Yaş

1) İbrahim OSMAN – 00:47:26

2) Mehmet MANAVOĞLU – 00:47:49

3) Akay AŞİNA – 00:50:00

10 Km Erkekler- 60 +

1) IAN BARKER – 00:45:57

2) Yusuf ŞİPALOĞLU – 00:51:10

3) Colin STEWART – 00:59:36

21 KM KADINLAR - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1) Ezgi KAYA – 01:21:27

2) Mine DEVRİM – 01:29:57

3) Marııa SHMELEVA – 01:31:32

21 Km Kadınlar – 18 – 29 yaş

1) Aylar GHAZVINI – 01:34:48



21 Km Kadınlar 30-39 Yaş

1) Iulııa ZOZULIA – 01:50:34

21 Km Kadınlar 50-54

1) Ayşe DEVECİ – 01:56:35



21 Km Kadınlar 60+

1) Kadriye DEPRELİ – 02:02:02





21 KM ERKEKLER - GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1) Yusuf GÖKALP – 01:18:02

2) Ersan ÇOKER – 01:18:04

3) Necat ÇAPUN – 01:18:09

21 Km Erkekler - 18-29 Yaş

1) Alpha Oumar BALDE – 01:19:28

2) Tuğcan ÖZKIZAN – 01:27:41

3) Emre EMİNAĞA – 01:44:32



21 km Erkekler - 30-39 Yaş

1) Vıacheslav GONCHAROV – 01:26:37

2) Ufuk AVUNÇ – 01:28:31

3) Alekseı SHCHUKIN – 01:29:27

21 Km Erkekler - 40-49 Yaş

1) Cemal İNECİ – 01:18:26

2) Özgü ÖZYİĞİT – 01:27:31

3) Hunter James RUZİCKA – 01:28:01

21 Km Erkekler - 50-54 Yaş

1) Hüseyin TEMİZSOY – 01:27:49

2) Tamer ISIRGAN – 01:33:17

3) Erkan EMİRZADE – 01:40:39

21 Km Erkekler - 55-59 Yaş

1) Arif ZİNG – 01:32:24

2) Derviş ATAKAN – 01:43:27

3) Carl PARKER – 01:49:07

21 Km Erkekler - 60+

1) Aysın ÖZTRAK – 01:37:49

2)Dursun ŞENOL – 01:56:10

3) Bekir MODA – 02:00:30