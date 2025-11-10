Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Atatürk’ün ölümünün 87. yıldönümü için bugün Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta saat 08.55’te protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan törende, iki dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Öğrencisi Hasan Berk Ballı “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” adlı şiiri okurken, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Öğretmeni Düriye Taş da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Düriye Taş konuşmasında küçük yaşta daha alfabeyi öğrenmeden ilk öğrendiğimiz kelimenin Atatürk olduğunu söyleyerek, “Atatürk 1881 yılında doğdu, ölüm tarihi yoktur kocaman bir milletin kalbinde yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünün bir yas günü değil fikir ve düşüncelerinin bir kez daha benimsendiği gün olduğunu belirten Düriye Taş, Atatürk’ün eserlerini yaşatmanın hedeflerini ve arzularını gerçekleştirmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Atatürk’ü Anma töreni konuşmanın ardından sona erdi.