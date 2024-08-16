Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Şehrimize yağmurlar gelmeden drenaj hattı temizliklerimize 1 Ağustos tarihi itibariyle başladık. Ekiplerimiz toplam 2340 metre drenaj hattını açtı, 223 adet logar temizlendi. Görev yapan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi drenaj hatlarının %60-70 oranında çöp, yaprak ve toprakla tıkanmış durumda olduğu yönündeydi. Köşe kahvesi ve Kombos meydanı arasındaki drenaj hatları tamamen temizlendi. Maraş Sağlık Ocağı ve çevresi, Açık Pazar ve çevresi ve Larnaka yolundaki çalışmaları bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki hafta da ekiplerimiz Karakol ve Büyük Sanayi bölgesine geçecek. Bu çalışmalarda geçen yıl drenaj hatlarının temizlenmesi için öz kaynaklarımızla aldığımız Jet Pump cihazlarını kullanıyoruz. Sağnak yağmurlar gelmeden şehrimizdeki drenaj hatlarını adım adım temizlemeye devam edeceğiz, vatandaşlarımızdan ricamız bu hatlara çöp atmaktan kaçınalım, çevremizi temiz tutalım…”