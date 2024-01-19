Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'ın paylaşımı:

"Gazimağusa’yı Akdenizin en önemli tarihi kentlerinden biri yapan ve şehrimizi binlerce turist için çekim merkezi haline getiren tarihi dokumuzu korumak konusundaki kararlılığımız sürüyor. Bu kapsamda tarihi Canbulat Burcuna dayalı olarak duran büfeleri oradan kaldırma kararı almıştık, bugün yıkım işlemi başladı. Oradaki işletmelerimizin mağdur olmasını engellemek amacıyla yine belediyemiz tarafından kendilerine alternatif mekanlar da hazırlanıyor. Tarihi dokumuzun korunması kapsamında bu operasyonu yürüten Bayındırlık birimi ekiplerimize, iş birliği yapan ve kararımıza saygı gösteren işletme sahiplerine çok teşekkür ederim… Gazimağusa Belediyesi her geçen gün halkımıza daha yaşanası bir şehir yaratmak işin çalışıyor, çalışmaya devam edecek…"