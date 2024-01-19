Washington’da dün meydana gelen olayda, bir binadaki gaz sızıntısına müdahale eden itfaiye ekibi, binayı ve yan binaları tahliye etti.

Tahliyenin ardından yaklaşık 15 dakika sonra binada patlama meydana geldi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada “İlk gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayatlar kurtarıldı” denildi.

Yerel medya patlamanın etkisiyle çevre binaların hasar aldığı, patlama esnasında bir enkaz parçanın çarpması sonucu bir kişinin hafif yaralandığı açıklandı.

İtfaiye şefi Ryan Bolton, ilk geldiklerinde gaz sızıntısının çok yoğun olduğunu, binanın dışından bile kokusunun alındığını belirtti.