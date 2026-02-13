Divan Başkanlığını Hasan Umur’un, Divan Sekreterliğini ise Kamil Yayıcı ve Ali Azeri’nin üstlendiği kongre, hayatını kaybeden partililer için yapılan saygı duruşunun ardından Genel Başkan Zeki Çeler’in konuşmasıyla başladı.

Mali ve faaliyet raporları oy birliğiyle kabul edildi

Kongrede, iki yıllık mali rapor Lefke İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Giray tarafından okunurken, faaliyet raporu ise Lefke İlçe Başkanı Turgut Karabetça tarafından okunarak delegelere sunuldu. Okunan raporlar oylamaya sunularak kabul edildi.

Çeler: Yolsuzlukların üzerine gideceğiz

Genel Başkan Zeki Çeler konuşmasında, TDP’nin yalnızca eleştiren değil çözüm üreten bir siyasi anlayışla hareket ettiğini vurguladı. Çeler, ülkede son dönemde gündemden düşmeyen yolsuzluk, usulsüzlük ve adaletsizlik iddialarının toplumda siyasete duyulan güveni ciddi şekilde sarstığını belirterek, bu güvenin yeniden inşa edilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeler, yapılacak seçimin artık “erken seçim” değil “geç kalmış seçim” niteliği taşıdığını belirterek, sandıktan çıkacak sonucun ülkedeki değişimin başlangıcı olacağını ifade etti. TDP’nin köklü geleneği, kadroları ve politika üretme kapasitesiyle bu değişimi gerçekleştirebilecek yapıya sahip olduğunu dile getiren Çeler, partinin düzenin parçası değil düzeni değiştirmeyi hedefleyen bir siyasi çizgide olduğunu söyledi.

Özkunt: TDP her alanda üreten bir parti

Kongrede söz alan TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ise partinin ülkenin tüm temel sorunlarına yönelik somut çalışmalar yürüttüğünü belirtti. TDP’nin yalnızca seçim odaklı değil, sağlık, altyapı, ekonomi ve dar gelirli kesimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik politikalar geliştiren bir parti olduğunu ifade eden Özkunt, komitelerin aktif şekilde çalıştığını kaydetti.

Özkunt, TDP’nin dürüst ve şeffaf yönetim anlayışını ülke yönetiminde de ortaya koyacağını vurgulayarak, önümüzdeki dönemde kurulacak hükümet yapılarında TDP’nin önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Karabetça: Seçim yılına hazırız, mücadele sürecek

Yeniden Lefke İlçe Başkanı seçilen Turgut Karabetça ise konuşmasında önümüzdeki sürecin seçim yılı olması nedeniyle zorlu geçeceğini ancak örgütlü mücadeleyle bu sürecin aşılacağını ifade etti. TDP’nin Lefke’de daha güçlü bir örgütlenmeyle yoluna devam edeceğini belirten Karabetça, partinin seçimlere hazır olduğunu ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Bölgesel sorunlara da dikkat çeken Karabetça, Lefke’nin ilçe statüsüne kavuşmasına rağmen kamu hizmetlerinde eksiklikler yaşandığını ifade ederek, Güzelyurt ve Merkez Kaymakamlıklarının bölge sorunlarına yeterince hızlı müdahil olamadığını savundu.

Karabetça, Lefke’ye tam teşekküllü Kaymakamlık yapılanmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek Polis Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Telekomünikasyon Müdürlüğü ve Elektrik Kurumu Müdürlüğü’nün ilçede tam kapasiteyle yapılandırılması yönünde çağrıda bulundu.

Yeni ilçe yönetimi belirlendi

Kongre sonucunda TDP Lefke İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Turgut Karabetça (Başkan)

Haluk Giray

Hasan Özadalı

Mustafa Cebeci

Can Kızılgök

Çayan Volkan

Vedia Karabetça

Nil Cebeci

Selda Korkmaz

Sezgin Yalçıner

Yedek üyeler:

Ahmet Özadalı

Arif Kızılgök

Öz Gazitepe

Zafer Eratam

Gençlik Örgütü Başkanı:

İnci Tanem Karadayı