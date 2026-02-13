Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ilk bayraktarı Albay Ali Rıza Vuruşkan, ölümünün 47’nci yıl dönümünde törenle anılacak.

Vuruşkan için pazartesi günü saat 10.00’da Lefkoşa’da TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezi’nde tören düzenlenecek.

TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamada, 1958’de Kıbrıs’a gelerek göreve başlayan Albay Ali Rıza Vuruşkan’ın TMT’nin örgütlenmesinde, eğitilmesinde ve toplumsal direnişin temellerinin atılmasındaki rolüne dikkat çekildi.

“En zor koşullarda ve tehlikeli görevlerin ifasında hazır bulunan inançlı ve kararlı bir komutandı” sözleriyle anılan Albay Ali Rıza Vuruşkan’ın emekli olmasına rağmen gönüllü olarak 1964’te Erenköy’de de hazır bulunduğu anımsatıldı.