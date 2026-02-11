Arif Albayrak, İpek Denizli ve Mustafa Cihangir küratörlüğünde KKTC, Türkiye ve İran’dan sanatçıların katılımıyla yapılan 10 günlük sempozyumda ortaya çıkan eserlerin yer aldığı serginin açılışını Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptı.

Sergi mart ayı sonuna kadar gezilebilecek.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının sanata önem vermesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ataoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın geçmişte yaptıklarının ortada olduğunu ve daha gerçekleştireceği projeler bulunduğunu söyledi.

Tatlısu’nun atılan adımlarla çekim noktası oluşturduğunu söyleyen Ataoğlu, her bölgenin çekim noktası oluşturması gerektiğini, Bakanlık olarak bu yoldaki hedefleri ortaya koyduklarını söyledi.

Hedeflerinin ülkedeki ziyaret yerlerini ve ziyaretçi sayısını artırmak olduğunu belirten Ataoğlu, sempozyumun ve serginin oluşmasına katkısı olanları kutladı.

Herkesin bir meslek sahibi olabileceğini söyleyen Ataoğlu, sanatçı olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

-Özçınar

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Tatlısu’nun küçük ancak hedefleri büyük bir belediye olduğuna işaret ederek, belediyenin bugünlere kadar ortaya koyduğu zenginlik ve katma değerle merkez olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Sanatın kentlere vizyon ve değer kattığını ve topluma mesaj verdiğini vurgulayan Özçınar, Talısu’da bunun festivaller, sanat ve kültür etkinlikleriyle görüldüğünü söyledi.

Sanatın her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade eden Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’nde ülkenin tek tarih müzesi ve sanat galerisini bu yıl içinde açmayı hedeflediklerini belirtti.

-Orçan

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da konuşmasında, bir ilki gerçekleştirmenin Tatlısu Belediyesi’nin klasikleri arasında yer aldığını belirterek, “Yeni bir vizyon ortaya koymak bizler için artık sıradan bir hale geldi.” dedi.

Sanatın bir toplumun geleceğe bırakacağı iz olduğunu vurgulayan Orçan, sempozyumu düzenlerken, bu sloganla ortaya çıktıklarını ve hedeflerinin geleceğe iz bırakmak, bölgenin turizm potansiyelini artırmak olduğunu belirtti.

Orçan, sanatçıların sempozyuma herhangi bir karşılık beklemeden gönüllü katıldıklarını ve çok güzel eserlerin ortaya çıktığını söyledi.

Hayri Orçan, Talısu’da ahşap heykel müzesi oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

-Denizli

Sempozyumun küratörlerinden İpek Denizli de Tatlısu’nun küçük ancak sesini sanat etkinlikleriyle dünyaya duyuran bir belde olduğunu kaydetti.

Merhum Heykeltraş Şinasi Tekman’ı anarak, sanatçının eserlerinin Büyük Han’da “sefil” bir durumda durduklarını kaydeden Denizli, bu eserlerin Avrupa standartlarında bir yer olan Tatlısu Şule Sert Sanat Galerisi’ne taşınmalarını diledi.

Tatlısu Belediyesi’nin 7-8 yıldır gerçekleştirdiği sanat etkinliklerinde sanatçıların fikirlerini değerli bulduğunu söyleyen Denizli, sempozyum çalışmaları hakkında bilgi verdi.