Engelliler Spor Federasyonu ve Uluslararası Down Federasyonu iş birliğinde ülkemizde misafir edilen uluslararası down sendromlu çocuklar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf) misafiri oldu.

Engelli bireylerin topluma kazandırılabilmesi noktasında çeşitli faaliyetlere destek verip birçok öğrencinin özel eğitim masrafını karşılayan Evkaf, sürdürülen projelere de destek vermeye devam ediyor.

Ziyarette konuşan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, down sendromun hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu ve bu nedenle toplumun doğru bilinçlendirilmesi gerektiğinin mesajını verdi.

Benter, engelli vatandaşlarla ilgili yapılacak olan her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını dile getirerek, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı tüm misafirlere teşekkür etti.