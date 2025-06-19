13. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali Organizasyon Komitesi'nden verilen bilgiye göre, Festival kapsamında dün gece Umberto Eco imzalı “Gülün Adı” isimli film gösterildi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Eğitim Sekreteri Muzaffer Sevim, film gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, sendikaların “dayatmalara” karşı pek çok eylemler düzenlediğini, Festival temasının da (Işıklar Açık, Plan Çok, Karanlığa Geçit Yok) buna atıfta bulunduğunu kaydetti.

Filmin konusuna işaret eden Sevim, “Dini gericilik sadece bu coğrafyaya ait bir baskı değildir. Tüm dinler toplumların ilerlemesinin önünde engel olmuş ve o toplumları geri bırakma çabasına girmiştir. Çok küçük gibi görünen sorunlar karşısında, sessiz kalırsak, biz ilericiler, devrimciler ve aydınlar, unutmayalım ki sonrasında çok daha büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacağız.” dedi.

Gülün Adı, 14 yüzyıl Avrupası'nda, siyasi çalkantıların yoğun yaşandığı bir dönemi konu alıyor. İmparator ve papalık makamının yetki savaşını işleyen film, kilisenin halk üzerindeki etkisini, halkın kiliseye olan bakışını, Hristiyan tarikatlar arası sürtüşmeleri, bilgiye olan açlığı anlatıyor.

Bir sonraki ve son film gösterimi 21 Haziran Cumartesi 19.00’da KTÖS salonunda yer alacak. “Made In Bangladesh” isimli filmde kadın özgürleşmesi ve sendika mücadelesi anlatılıyor.