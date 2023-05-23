Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerin ikinci turuna ilişkin kararlarını yarın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 11.00'de partisinin genel merkezinde açıklayacaklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu ile bir kez daha bir araya gelen Özdağ, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız.

Zafer Partisi hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecektir."