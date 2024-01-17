Gözler yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı adaylara çevrildi. Ancak adaylardan biri 1 gün öncesinden netleşti. Adaylığıyla ilgili telefon aldığı konuşulan Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti'ye kazandırmaya çalışacak...

İSTANBUL'DAN SONRA ANKARA DA BELLİ OLDU

AK Parti'nin İBB adayı olarak Murat Kurum'u göstermesinin ardından rekabetin en yoğun geçeceği bir başka il olan başkent Ankara'daki adayı da merakla bekleniyordu.

ABB adayları arasında adı en çok geçen isimlerden biri olan Turgut Altınok'un adaylığı kesinleşti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen iddiayı gazeteci Altan Sancar da paylaştı. Gazeteci Kenan Taş'tan da "Resmi açıklama gelmedi ama AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok" ifadeleriyle bir paylaşım geldi.

Turgut Altınok'un yanı sıra diğer adaylığı netleşen diğer isimlerin de telefonla aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

SİYASET HAYATINA MÇP'DE BAŞLADI

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok'un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.