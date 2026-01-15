Bunlar da ilginizi çekebilir

Eczacı Umut Öksüz, vatandaşlara tedavi ve takviye ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmaları çağrısında bulundu. Hastalık vakalarındaki artış nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirten Öksüz, özellikle risk gruplarındaki kişilerin semptomları ciddiye alması gerektiğinin altını çizdi.

Semptomlar: Yüz ağrısı, öksürük, balgam

Risk Grubu: Çocuklar ve yaşlılar için daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Öneriler: Bol sıvı tüketimi ve istirahat

Eczacı Umut Öksüz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde eczanelere başvuran hastaların büyük bölümünün benzer şikâyetlerle geldiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Ülkemizde son haftalarda grip, viral enfeksiyonlar, mide–bağırsak rahatsızlıkları ve solunum yolu hastalıklarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Eczaneler ve sağlık çalışanları, artan vaka sayıları nedeniyle yoğun bir tempoda hizmet veriyor.

