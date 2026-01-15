Ülkemizde son haftalarda grip, viral enfeksiyonlar, mide–bağırsak rahatsızlıkları ve solunum yolu hastalıklarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Eczaneler ve sağlık çalışanları, artan vaka sayıları nedeniyle yoğun bir tempoda hizmet veriyor.
Eczacı Umut Öksüz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde eczanelere başvuran hastaların büyük bölümünün benzer şikâyetlerle geldiğini belirterek uyarılarda bulundu.
Görülen Başlıca Hastalıklar ve Semptomlar
Grip ve Soğuk Algınlığı
-
Semptomlar: Ateş, boğaz ağrısı, halsizlik
-
Öneriler: Bol sıvı tüketimi ve istirahat
-
Uyarı: Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiği özellikle vurgulandı.
Mide–Bağırsak Enfeksiyonları
-
Semptomlar: İshal, kusma, karın ağrısı
-
Öneriler: Sıvı takviyesi, probiyotik kullanımı
-
Risk Grubu: Çocuklar ve yaşlılar için daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Sinüzit ve Bronşit Atakları
-
Semptomlar: Yüz ağrısı, öksürük, balgam
-
Öneriler: Burun yıkama, sigara dumanından uzak durma
Covid Benzeri Viral Enfeksiyonlar
-
Semptomlar: Halsizlik, baş ağrısı, boğaz yanması
-
Öneriler: Maske kullanımı, bağışıklık sistemi destekleyici önlemler
Bağışıklık Sistemi Zayıflığı
-
Semptomlar: Uzayan yorgunluk
-
Öneriler: Yeterli uyku, dengeli beslenme
“Mutlaka Eczacınıza ve Hekiminize Danışın”
Eczacı Umut Öksüz, vatandaşlara tedavi ve takviye ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmaları çağrısında bulundu. Hastalık vakalarındaki artış nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirten Öksüz, özellikle risk gruplarındaki kişilerin semptomları ciddiye alması gerektiğinin altını çizdi.