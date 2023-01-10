Çağıner için bu akşam saat 17.00’de, Acapulco Otel’de mevlüt okutulacak.

Çağıner ailesi taziyeleri İsmail Safa Cami'nde kabul etti. Ünal Çağıner'i sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Ölümüyle ülkeyi yasa boğan Ünal Çağıner’e veda için çok sayıda seveni ve siyasetçi Başkent Lefkoşa'da gerçekleşen cenaze törenine katıldı.

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