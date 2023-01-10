Hatırlanacağı üzere geçen hafta Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay telefonda görüşmüştü.

Üstel, protokolü ve bütçeyi görüşmek üzere Ankara'ya gidiyor.

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