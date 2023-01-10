Başbakan Ünal Üstel, Ankara yolcusu.
Üstel, protokolü ve bütçeyi görüşmek üzere Ankara'ya gidiyor.
Hatırlanacağı üzere geçen hafta Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay telefonda görüşmüştü.
Kaynak : Kıbrıs Postası
Başbakan Ünal Üstel, Ankara yolcusu.
Üstel, protokolü ve bütçeyi görüşmek üzere Ankara'ya gidiyor.
Hatırlanacağı üzere geçen hafta Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay telefonda görüşmüştü.
Kaynak : Kıbrıs Postası
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