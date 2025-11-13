Toplantıda, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’e tam destek verilirken, “istikrar, kararlılık ve hizmet çizgisi”nin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Partinin tüm yetkili organlarının katılımıyla yapılan toplantıda, ülkenin içinde bulunduğu hassas dönemde güçlü liderlik ve kurumsal disiplinin önemi ön plana çıktı.

UBP kadroları, Üstel’in vizyonu ve yürüttüğü çalışmalara güvenlerinin tam olduğunu belirterek, “Partimiz halkımızın desteğiyle emin adımlarla yoluna devam edecektir” mesajı verdi.

ÜSTEL: “USULSÜZLÜKLERİN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDECEĞİZ”

Toplantıda, partinin iç işleyişine dair konular da ele alındı.

Parti tüzük ve yönetmeliklerine aykırı söylem veya eylemlerde bulunan kişi ya da kişilerle ilgili gerekli disiplin süreçlerinin kararlılıkla yürütüleceği açıklandı.

Parti yönetimi, “UBP’nin her kademesinde şeffaflık, adalet ve hesap verebilirlik ilkelerinden taviz verilmeyecek” mesajı verdi.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in, “hiçbir usulsüzlüğe göz yumulmayacağı ve gerekli adımların cesaretle atılacağı” yönündeki kararlı tutumu, partililerden tam destek gördü.

KADIN KOLLARINDA BAYRAK YARIŞI

Toplantıda, Kadın Kolları Başkanlıklarına ilişkin mahkeme süreçleri ve seçimlerin yenilenmesi gerekliliği de değerlendirildi.

Seçim süreçleri tamamlanıncaya kadar geçici görevlendirmeler yapılırken, bu değişimler “bayrak yarışının devamı” olarak nitelendirildi.

UBP yönetimi, kadın kollarında yaşanan bu sürecin yenilenme ve dinamizm açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

“LİDERİMİZİN ARKASINDAYIZ”

UBP Parti Meclisi, MYK ve İlçe Başkanları toplantısının sonunda yapılan ortak açıklamada şu mesaj verildi: "Partimizin bugüne kadar elde ettiği başarılar, halkımıza duyduğumuz sorumluluk bilinci ve ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıma iradesi; Sayın Genel Başkanımız Ünal Üstel’in liderliğinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla sürdürülecektir.”

Parti kadroları, Üstel’in liderliğinde istikrarın, hizmet anlayışının ve reform çizgisinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, “UBP, halkın güvenine layık şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.