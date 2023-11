UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Lefke bölgesini ziyaret etti.

Ziyaretinde, UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey tarafından karşılanan Üstel’e, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve UBP Milletvekili Fırtına Karanfil de eşlik etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine vermesinin üzerinden bir buçuk yıl geçtiğine işaret ederek, geçmiş yıllarda benzeri görülmemiş yoğunlukta harcadıkları mesai ile önemli yasaları ve projeleri hayata geçirmeyi başardıklarını söyledi.

“Göreve geldiğimiz günden bugüne, uzun yıllardır bekleyen köklü sorunların çözümüne yönelik tarihi bir sorumluluk yüklendik. Korkmadan, cesaret ve kararlılıkla, yıllar boyu atılmayan adımları attık, yapılmayan reformları yaptık, tamamlanmayan projeleri hayata geçirdik. Mecliste de boş oturmadık. Milletvekillerimiz yasama görevlerini yerine getirmek için komitelerde canla başla çalıştılar. Tarihte en çok yasa yapan hükümetlerden biri olduk” şeklinde konuştu.



“CESURCA ADIMLAR ATTIK”

Üstel, “Hep birlikte canla başla çalıştık. Önemli yasa ve projeleri hayata geçirdik. Cesur adımlar attık ve tarihi sorumluluklar üstlendik” dedi.

Üstel ayrıca, “Türk Lirasında yaşanan değer kaybını dikkate aldık alım gücünü korumak için çalışanlara yüzde 100’e yakın artış verdik. Hayat Pahalılığını yılda 3’e çıkarıyoruz. Özel sektöre özel prim desteğini sürdüreceğiz. Sosyal tardım alanların maaşlarını da yüzde yüz artırdık. Her kesime dokunduk ve dokunmaya da devam edeceğiz. Teşvik vermeyi sürdüreceğiz. Her kesime kaynaklar dahilinde yetişmeye çalışıyoruz. Ancak şundan emin olun ki; Anavatan Türkiye’mizin desteğiyle büyük projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“SAYIN ERDOĞAN’IN BAŞLATTIĞI YENİ AÇILIM SÜRECİNDE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

KKTC devletinin ve insanının daha ileriye gitmesini istemeyenlere karşın, daha iyisini, daha güzelini, çok çalışarak yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, “Ulusal davamızda yeni politikamız ve iki devlet temelinde çözüm prensibimiz ortada... Federasyon tezi artık bitmiştir. Yanı başımızda bir savaş var. Dünya seyrediyor. Biz bu acıların aynısını yaşadık. Ama yanımızda Anavatan Türkiye’miz vardı. 20 Temmuz 1974 ile bu adaya barış geldi. Bugün Filistin’in garantörü yok. İsrail her gün saldırıyor. Hastaneleri bombalıyor. İnsanlar göz göre göre ölüyor. Gidecek yerleri yok, su yok, yiyecek yok. Nerede insan hakları? Nerede BM Güvenlik Konseyi? Nerede AB? Birileri hala federasyonu, Türkiye’nin içerisinde olmadığı AB’yi savunuyor, garantörlüğü sulandırıyor… Biz bunları kabul etmiyoruz. Anavatan Türkiye’mizin desteğiyle, dış dünya açılım yolculuğumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türki Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerin her geçen gün arttığına da işaret eden Ünal Üstel, tarihi Azerbaycan ziyaretinin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşılacağını kaydetti.

Üstel, KKTC’yi dünyayla kucaklaştırma sürecinin adım adım ilerleyeceğini söyledi.