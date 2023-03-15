Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da temaslarını tamamlamasının ardından “Şampiyon Melekler Köyüne” gönderilen konteyner bölgesini yerinde incelemek üzere İskenderun’a gitti.

Başbakan Üstel’e Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu üyeleri eşlik etti.

Bölgede basına açıklama yapan Üstel, “Türkiye’deki deprem anından itibaren aklımız hep buradadır” dedi.

“TÜRKİYE’YE YARDIM ETMEK İÇİN ADETA BİR YARIŞ İÇERİSİNDEYİZ”

Ünal Üstel, Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında KKTC’de de bir seferberlik ilan edildiğine dikkat çekerek, “KKTC olarak, bu süreçte ana vatanımzın yanındayız. Türkiye’ye yardım etmek için adeta bir yarış içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

KKTC’den 500 arama-kurtarma ekibinin deprem bölgesine gönderildiğini hatırlatarak, “Ayrıyeten 150 aracımızı da gönderdi” diye konuştu.

“ŞU ANA KADAR 127 ADET PREFABRİK EV GÖNDERİLDİ”

Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile imzalanan protokol kapsamında toplamda bir prefabrik konutun Türkiye’ye gönderileceğine işaret ederek, “Şu ana kadar 127 adet prefabrik ev gönderildi. Gönderilen prefabrik evlerin hemen kurulumuna başlandı” açıkamasında bulundu.

İnsanlarımızın geçici olsa da bağlarını sokabileceği güzel bir mekan oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Üstel, “Keşke deprem yaşanmasaydı ve başka amaçlar için burada bulunsaydık” dedi.

“ADIYAMAN’A GİDİP İSİAS OTEL SORUŞTURMAS HAKKINDA SAVCIDAN BİLGİ ALACAĞIZ”

Üstel, İskenderun’dan sonra Hatay merkeze, oradan sonra da Adıyaman’a gideceklerini kaydederek, “Çocuklarımızı kaybettiğimiz otelin yerini ziyaret edeceğiz. İsias Otel soruşturmas hakkında savcıdan bilgi alacağız” ifadelerini kullandı.