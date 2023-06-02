Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB tarafından finanse edilen bu yeni girişim, Kıbrıs’ın kültürel hazinelerini korumayı, kalıcılıklarını sağlamayı ve tüm Kıbrıs halkının yanı sıra küresel ziyaretçi kitlesi için de kolayca erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyor.

Web sitesinin özelliklerinden biri de iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi (KMTK) tarafından restore edilen ve korunan kültürel miras alanlarını içeren sanal turların bulunması.

“Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları için önemli kültürel ve tarihi değere sahip olan bu alanlar, ortak geçmişleri arasında bir köprü ve ortak bir gelecek inşa etmek için bir temel oluşturuyor” denilen açıklamada, ziyaretçilerin artık Kıbrıs’ın görkemli tarihi mekânlarında sanal bir yolculuğa çıkabileceği, ihtişamlarını ve önemlerini kendi evlerinin konforunda deneyimleyebilecekleri ifade edildi.

Sanal turlar sayesinde Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel mirasına ilişkin derin bir kavrayış kazanarak anıtları ve arkeolojik harikaları keşfedebilecekleri belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

“Kıbrıs Dijital Miras web sitesi, ziyaretçilerin geniş bir yelpazede seçilmiş içerik arasında gezinmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüz sunmaktadır. Platform, sanal tur deneyimini geliştiren ve Kıbrıs’ın kültürel hazinelerinin keşfini zenginleştiren interaktif haritalar, 3D rekonstrüksiyonlar ve diğer multimedya unsurları içermektedir.

Ayrıca, Kıbrıs Dijital Mirası web sitesi eğitim, araştırmacılar ve kültür meraklıları için paha biçilmez bir kaynak olarak hizmet vermektedir. Kapsamlı veritabanı ve gelişmiş arama işlevleri, kullanıcıların Kıbrıs’ın kültürel mirasının daha iyi anlaşılmasını ve kavranmasını teşvik ederek zengin bilgilere erişmelerini sağlar”.

Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’un, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’ın kültürel mirasının çeşitliliğinin korunması ve muhafaza edilmesi ile mirasın barış inşasında oynadığı rol konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine verdiği desteğin altı çizilen açıklamada, web sitesinin hayata geçmesiyle ilgili konuşan Björnsson'un “Kıbrıs Dijital Miras web sitesi diyaloğu teşvik etmek, anlayışı geliştirmek ve Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarını birbirine bağlamak için bir fırsat sunarak Kıbrıs’ta kapsamlı çözümün yolunu açmayı umuyor” dediği ifade edildi.

UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov’un ise projenin iki toplumlu yapısından ve güven artırıcı potansiyelinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve şunları söylediği kaydedildi:

“Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında kayda değer bir işbirliğini temsil eden Kıbrıs Dijital Mirası web sitesinin açılışı, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortak mirası ile gurur duymalarını sağlamaktadır. Diyaloğu, anlayışı ve ortak mirasla gurur duymayı teşvik eden bu girişim, Kıbrıslılar arasında güven inşa edilmesine ve birlik duygusunun geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.”

AB ve UNDP’nin Kültürel Mirası çevrimiçi erişilebilir hâle getirerek ve sanal turlar sunarak, kapsayıcılığı teşvik ettiği, coğrafi engelleri ortadan kaldırdığı ve gelecek nesillerin Kıbrıs’ın canlı tarihiyle dinamik ve sürükleyici bir şekilde etkileşim kurabilmelerini sağladığı yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Girişim Avrupa’nın Dijital On Yılı hedeflerine katkıda bulunarak Avrupa Komisyonu’nun kültürel mirasın dijitalleştirilmesine ilişkin tavsiyeleri ile UNDP’nin sürdürülebilir kalkınma ve kültürel koruma taahhüdü ile de uyumludur. 2012 yılından bu yana, ada genelinde 123’ün üzerinde kültürel miras alanı, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 25 milyon Euro tutarındaki mali desteği ile KMTK ve UNDP tarafından konservasyonu yapılmış, yapısal olarak desteklenmiş, fiziksel olarak korunmuş veya restore edilmiştir. KMTK Kıbrıs’ın ada genelindeki kültürel mirasının korunmasına yönelik önceliklerini uygulamak için çeşitli bağışçılardan 35.6 milyon Euro almıştır”.