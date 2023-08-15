Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları aktaran polis memuru Nazmi Doğan, zanlının “başkasının kimliğine bürünme ve davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 15 Ağustos 2023 tarihinde saat 05.00’de Ercan Havaalanı Yolcu Çıkış Kabininde A.K.K.A adına düzenlenmiş Fransız kimlik kartını muhaceret memuruna sunarak sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde üniversite öğrencisi olduğunu belirlendiğini açıkladı.

Doğan, zanlının ifadesinde A.K.K.A isimli şahsın arkadaşı olduğunu, Avrupa'ya gitmek istediği için onun kimliğini aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının kendini ispat edecek herhangi bir belgesi ve herhangi bir eşyası da bulunmadığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, Fransız kimlik kartının sahte olup olmadığının ve zanlının öğrencilik durumunun araştırılacağını belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.