Yetkililere göre ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir kadın, üniversiteden mezun olamamasının utancından kurtulmak için kaçırılma numarası yapmakla suçlanıyor.

NBC News'in haberine göre 23 yaşındaki Chloe Stein'e, bir kamu güvenliği kurumuna yanlış bildirim yapma, asılsız suç ihbarında bulunma, kanunu engelleme ve kamu düzenini bozma suçları isnat edildi. Stein'in Volkswagen Beetle'ının pazartesi gecesi Kuzey Greengate Yolu yakınlarında bir yol kenarında terk edilmiş olarak bulunmasının ardından eyalet polisi kamuya açık bir alarm yayımlamıştı.

Salı günü basın toplantısı düzenleyen Eyalet Polisi'nden Steve Limani, Stein'ın erkek arkadaşının bildirdiklerini aktardı. Bunlara göre, Stein'dan polis tarafından durdurulduğunu söyleyen bir mesaj alan sevgilisi, onu defalarca aramaya çalışsa da ulaşamamış. Limani, departmanının K-9 birimleriyle bazı bölgeleri taradığını ve Stein'ı aramak için helikopter kullandığını, ardından salı gecesi aldıkları bir ihbarın kendilerini Jeannette kentinde Stein'in saklandığı eve götürdüğünü belirtti.

Stein, bu konuta "kendisini polis memuru olarak tanıtan kimliği belirsiz bir erkek tarafından" silah zoruyla götürüldüğünü öne sürse de yetkililer kısa süre içinde Stein'in olaya dair anlattıklarının mantıklı olmadığını fark etti.

Penn State Üniversitesi yetkilileri de emniyet güçleriyle temasa geçerek Stein'in üniversitede öğrenci olduğu yönündeki başta bildirilen haberleri yalanladı.

Limani, "Bu telefon görüşmesi sırasında Stein'in, mezuniyetine de az bir süre kalmışken epeydir, neredeyse bir, belki de iki yıldan fazla süredir üniversiteye gitmediğini öğrendik. Bu bizi Stein'in gerçekten de herhangi bir zamanda polisle etkileşime girmediği, polis tarafından çevrilmediği yönüne götürdü” dedi.

İddiaya göre Stein daha sonra kaçırma planını uydurduğunu itiraf etti. Gerekçesiyse ailesini, onların sandığı gibi bu dönem mezun olamayacağını açıklayarak hayal kırıklığına uğratmak istememekti. Penn State sözcüsü, NBC'ye yaptığı açıklamada Stein'in en son 2018'de üniversiteye kaydolduğunu söyledi.

Limani, Stein'in sağ salim bulunmasına sevinmekle birlikte, eylemlerinin toplumu endişelendirdiğini ve bildirilenlere göre departmanına binlerce dolara mal olduğunu söyledi.

WTAE'ye konuşan Limani, "Öncesinde bir suç soruşturması yürüttüğümüz için endişeliydik; bu muhtemelen, ne derseniz artık, kaçırma, bir tür saldırı, kim bilir ne olabilirdi. Bu yüzden şimdi bu tür bir potansiyel suçu araştırmaktan, bunun, yani zahmet vermenin, paniğin, topluluğu paniğe sürüklemenin ne tür bir suç olduğunu araştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Stein'in ön duruşma için 25 Mayıs'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.