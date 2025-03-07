Polisten yapılan açıklama şöyle:

“03.03.2025 tarihinde 08:00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin kampus alanı içerisinde faaliyet gösteren Cafe No 83 isimli iş yerinin tuvaleti içerisinde meydana gelen yangın neticesinde, ahşap tuvalet kapısı, klozet kapağı otomatik naylon geçirme ünitesi, üniteye bağlı elektrik tesisatı, çöp kovası ve 2 adet led tavan lambası tamamen, oluşan ısı ve dumandan tuvalet rezervuarı ve klozet çatlayıp kırılarak, bir adet 2kg'lık piknik tüpü, otomatik peçete aparatı, 2 adet led tavan lambası, tuvalet duvarları ve tavan kısmı ile salona ait tavan kısmen zarar görmüştür.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş akabinde yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada, yangının S.T. (K-41) tarafından, bahse konu iş yerine kasten zarar vermek amacıyla beraberinde konu yere götürdüğü piknik tüpü üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklandığı tespit edilmiş ve konu şahıs 07.03.2025 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”