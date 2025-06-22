Rap dünyasında 'Sansar Salvo' olarak bilinen Ekin Can Arslan, vesayetinin babası Gazi Arslan ve annesi Arzu Girgin tarafından alınması üzerine babasına şiddet uygulamış ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Sansar Salvo'dan babası şikayetçi olmadı ancak basit yaralama suçundan Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıktı. Mahkeme sonrasında ünlü rapçi Ekincan Arslan, basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ünlü rapçinin cezası ertelenmişti.

Casus yazılım yükleme iddiası

Sansar Salvo'un son hamlesinde ailesinden "telefonuma casus program yüklediler" diyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Rapçi, annesi Arzu Girgin ile babası Gazi Arslan'ın birlikte hareket ederek kendisini kontrol etmek için telefonuna casus yazılım yüklediklerini iddia etti. Kız arkadaşının ölüm yıl dönümünde cinnet geçirip olay çıkarması için kendisini kışkırttıklarını belirtti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de benzer iddialara ilişkin Arslan'ın çok kez şikayetçi olduğunu, iddiaların dayanaktan yoksun ve soyut olduğunu kaydederek takipsizlik kararı verdi.