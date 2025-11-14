Türk sanat müziğinin usta isimlerinden olan ve ABD'de yaşamını yitiren Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin detayları belli oldu. Abacı, 17 Kasım'da Ankara'da toprağa verilecek. Abacı için ilk tören pazar günü İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

İlk tören pazar günü İstanbul'da yapılacak

Sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abacı için 16 Kasım'da saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleneceğini belirtti.

Abacı'nın cenazesi 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına değer görülmüştü.