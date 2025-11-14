Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Milli Savunma Bakanlığını (MSB) Temsilen Hv. Org. Rafet Dalkıran'ı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
MSB.lığını Temsilen Hv. Org. Rafet Dalkıran kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk hakkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Sebahattin Kılınç ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü de hazır bulundu.
Kabulde karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.