Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, Etiler'de alkol çevirmesine takıldı. İddialara göre, polis ekipleri alkolmetreyi uzatınca Şahin, üflemek istemedi. Şarkıcının çevirmeden kaçmaya çalışsa da 50 metre ileride ekipler tarafından durdurulduğu öğrenildi.



EHLİYETİNE EL KONULDU

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, alkollü olan Berkay Şahin, alkolmetreyi üflememeyi ısrar edince polis memurları ehliyetine el koydu. Şahin, trafikten iki yıl men edilirken, yaşanan olayı duyan arkadaşları ise olay yerine gelip, polis ekipleri ile tartışma yaşadı.



Ardından Şahin'in, basın mensupları gelmeden otomobilini orada bırakıp, başka bir otomobil ile evinin yolunu tuttuğu öğrenildi. Polis ekipleri ise işlemlerini tamamladıktan sonra Berkay Şahin'in otomobilini çekici ile otoparka çekti.



"ÜÇÜNCÜ ÇOCUK" AÇIKLAMASI

Öte yandan Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı olan Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

Yayınladığı videoda karnını tutan Şahin, bir takipçisinin, "Bence hamilesin" yorumuna, "Değilim, olsam söylerdim. Elbise potluk yaptı, hepsi bu" yanıtını vermişti.