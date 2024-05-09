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CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Komite üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite bahse konu Yasa Tasarısını oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite dün CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanarak, Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan “2021 Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

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