YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı kürsüde muhalefetin Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ile ilgili Bakanlar Kurulunda soruşturma kararı alınıp alınmadığı ile ilgili sorusuna yanıt verirken gerilim yaşandı.

Arıklı kürsüde “bir ilahiyatçı olarak” şeklinde başlayan sözleri devam ederken meclis locasında izleyici olarak dinleyen bazı kadın aktivistler pankart açarak protesto eylemi gerçekleştirdi.

Bir anda pankart açan kadın izleyicilere meclis görevlileri müdahale edince kısa süreli bir arbede yaşandı.

Arbede sırasında kürsüde bulunan Arıklı, muhalefete “bu ortamı siz yarattınız yapın şovunuzu” diyerek kürsüyü terk etti.