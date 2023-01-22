Ünsal mesajında, Müslümanların, her yıl gelişini heyecanla beklediği nadide zamanlar olan mübarek üç aylara miladi takvime göre yarın girileceğini ifade ederek, “Üç aylar diye isimlendirilen recep, şaban ve ramazan ayının milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Bu ayların kişinin kendisini hesaba çekme, tefekkür etme, eksikliklerini analiz ederek, bir doktor hassasiyeti ile ruhunu ve bedenini tedavi etme fırsatı bulacağı önemli zaman dilimleri olduğunu belirten Ahmet Ünsal, “Cenab-ı Hak, bizlere recep ve şaban ayını mübarek kılsın ve bizleri ramazana kavuştursun inşallah” ifadelerini kullandı.